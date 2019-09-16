Главе региона представили нового руководителя брянского управления СК

СЕГОДНЯ 18:40 2019-09-16T18:40:51+03:00

Во время встречи присутствующие затронули вопросы, связанные деятельностью следственного управления, а также межведомственного взаимодействия. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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16 сентября главе региона Александру Богомазу представили нового руководителя следственного управления Следственного комитета России по Брянской области Максима Лукичева. Встреча прошла в областном правительстве.

Во время встречи присутствующие затронули вопросы, связанные деятельностью следственного управления, а также межведомственного взаимодействия.

Губернатор пожелал новому начальнику следственного управления успехов в профессиональной деятельности, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU