2019-09-16T18:40:51+03:00
Общество

Главе региона представили нового руководителя брянского управления СК

Максиму Лукичеву пожелали успехов в профессиональной деятельности
Мария Дедкова
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Во время встречи присутствующие затронули вопросы, связанные деятельностью следственного управления, а также межведомственного взаимодействия.Во время встречи присутствующие затронули вопросы, связанные деятельностью следственного управления, а также межведомственного взаимодействия.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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16 сентября главе региона Александру Богомазу представили нового руководителя следственного управления Следственного комитета России по Брянской области Максима Лукичева. Встреча прошла в областном правительстве.

Во время встречи присутствующие затронули вопросы, связанные деятельностью следственного управления, а также межведомственного взаимодействия.

Губернатор пожелал новому начальнику следственного управления успехов в профессиональной деятельности, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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