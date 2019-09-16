Главе региона представили нового руководителя брянского управления СК
16 сентября главе региона Александру Богомазу представили нового руководителя следственного управления Следственного комитета России по Брянской области Максима Лукичева. Встреча прошла в областном правительстве.
Во время встречи присутствующие затронули вопросы, связанные деятельностью следственного управления, а также межведомственного взаимодействия.
Губернатор пожелал новому начальнику следственного управления успехов в профессиональной деятельности, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU