Президент назначил нового главу Следственного комитета по Брянской области
Как стало известно корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" в Брянской области назначили нового руководителя следственного управления. Главным следователем региона стал Максим Лукичев.
Его представят коллегам в середине сентября.
Указ о назначении нового руководителя подписал глава государства. Однако в свободном доступе пока документа нет.
Максим Лукичев родился 21 сентября 1976 года в Москве.
В 1998 году окончил Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов. В 1998 году работал в прокуратуре.
За это время замещал должности следователя, заместителя Мурманского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, начальника отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью, исполнением законов по противодействию терроризму и экстремизму Управления прокуратуры Краснодарского края.
С 2011 года по настоящее время проходит службу в органах Следственного комитета Российской Федерации на руководящих должностях.
Специальное звание – полковник юстиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU