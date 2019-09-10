Президент назначил нового главу Следственного комитета по Брянской области

СЕГОДНЯ 16:32 2019-09-10T16:32:00+03:00

Его представят коллегам в середине сентября. Фото: СУ СКР по Новгородской области

Им стал Максим Лукичев

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Как стало известно корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" в Брянской области назначили нового руководителя следственного управления. Главным следователем региона стал Максим Лукичев.

Его представят коллегам в середине сентября.

Указ о назначении нового руководителя подписал глава государства. Однако в свободном доступе пока документа нет.

Максим Лукичев родился 21 сентября 1976 года в Москве.

В 1998 году окончил Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов. В 1998 году работал в прокуратуре.

За это время замещал должности следователя, заместителя Мурманского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, начальника отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью, исполнением законов по противодействию терроризму и экстремизму Управления прокуратуры Краснодарского края.

С 2011 года по настоящее время проходит службу в органах Следственного комитета Российской Федерации на руководящих должностях.

Специальное звание – полковник юстиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU