В Брянске полицейские устроили проверки на парковке БУМа в пятницу вечером

СЕГОДНЯ 10:11 2019-09-16T10:11:52+03:00

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В Брянске сотрудники ГИБДД провели рейд на парковке Бежицкого универмага, где любит собираться молодежь, в том числе и автолюбители. Полицейские штрафовали за нарушение правил дорожного движения. Рейд прошел вечером в пятницу, 13 сентября, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. Он проходил в рамках «Единого дня безопасности» с девяти часов вечера до полуночи.

Больше всего нарушений оказалось связано с чрезмерной тонировкой стекол автомобиля. За три часа рейда 18 водителей привлекли к административной ответственности. Многие автомобилисты предпочли снять тонировочную пленку на месте.

У восьми водителей не было полиса ОСАГО. Трое нарушителей ездили на неисправных машинах, эксплуатация которых запрещена.

Мотоциклисты попадались на том, что не зарегистрировали свой транспорт, ездили без мотошлема и перевозили пассажира, имея стаж управления меньше двух лет.

Полицейские предупредили молодежь, собирающуюся на парковке торгового центра, что вечером и ночью запрещено нарушать тишину и покой жителей ближайших домов.

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ИСТОЧНИК KP.RU