В Клинцах волонтеры отреставрировали старинный дом в стиле модерн

СЕГОДНЯ 20:17 2019-09-15T20:17:31+03:00

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В Клинцах волонтеры отреставрировали старинный дом №1 на улице Льва Толстого. Он был построен в 1926 году в стиле модерн. Восстановительные работы длились полтора месяца. За это время добровольцы очистили фасад дома от старой краски, отремонтировали кирпичную кладку, заменили декоративные деревянные элементы, перекрасили здание.

Материалы для строительных работ предоставили спонсоры. Деньги на оплату работы строителей пожертвовал местный бизнесмен. Материальную помощь проекту оказывали и жители Клинцов.

Закрытие фестиваля «Том Сойер Фест» в Клинцах прошло в воскресенье, 15 сентября. В планах волонтеров ремонтировать исторические здания в брянском городе в следующем сезоне.

Идея фестиваля заключается в том, что добровольцы реставрируют исторические здания, которые не являются памятниками архитектуры, но которые хочется сохранить в городской застройке.

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ИСТОЧНИК KP.RU