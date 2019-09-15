В Стародубе при столкновении двух ВАЗов погиб один из водителей

СЕГОДНЯ 14:48 2019-09-15T14:48:09+03:00

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В брянском городе Стародуб в автоаварии погиб 52-летний водитель ВАЗ-21150. ДТП случилось около полудня в субботу, 14 сентября, на улице Ленина, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Водитель легковушки ехал со стороны поселка Занковка. На нерегулируемом перекрестке он не пропустил ВАЗ-21101 и столкнулся с ним. Второй водитель ехал по главной дороге со стороны села Нижнее.

Водитель первого ВАЗа от полученных травм умер. 41-летнего автомобилиста, который был за рулем другой машины, отпустили домой с назначением лечения. Он ушиб грудную клетку.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU