2019-09-15T14:48:09+03:00
Происшествия

В Стародубе при столкновении двух ВАЗов погиб один из водителей

Второй автомобилист получил травмы
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Полицейские проводят проверку по факту ДТП.Полицейские проводят проверку по факту ДТП.Фото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

В брянском городе Стародуб в автоаварии погиб 52-летний водитель ВАЗ-21150. ДТП случилось около полудня в субботу, 14 сентября, на улице Ленина, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Водитель легковушки ехал со стороны поселка Занковка. На нерегулируемом перекрестке он не пропустил ВАЗ-21101 и столкнулся с ним. Второй водитель ехал по главной дороге со стороны села Нижнее.

Водитель первого ВАЗа от полученных травм умер. 41-летнего автомобилиста, который был за рулем другой машины, отпустили домой с назначением лечения. Он ушиб грудную клетку.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске прошел открытый баскетбольный турнир среди мужских команд
Подробности смертельного ДТП в Дятьковском районе: иномарка вылетела в кювет
Брянская девушка, оштрафованная за танец на Кургане Бессмертия, будет жаловаться в ЕСПЧ
Ночью в ДТП в Дятьковском районе погиб молодой мужчина
В ДТП с маршрутным такси и легковушкой в Брянске пострадали трое подростков и двое взрослых
В Брянске 17 сентября пройдут соревнования по воркауту
В Брянске побывали певец Прохор Шаляпин и юмористка Екатерина Моргунова
Брянское «Динамо» сыграло вничью в Калуге
Брянский областной колледж искусств получил уникальный рояль
Из-за пьяного водителя в ДТП в Стародубском районе пострадала 2-летняя девочка
В Брянске на городской субботник вышли больше 6,5 тысячи человек
В Брянске на улице Авиационной перестанут ходить троллейбусы
В Брянске опубликовали новое расписание рейсов из аэропорта
В ДТП с маршруткой в Брянске пострадал один пассажир
В Брянске столкнулись легковушка и маршрутное такси
В Брянске на улице Комарова сгорела легковушка
В Брянске начали спиливать деревья у областного ГИБДД
В Брянской области стартовала осенняя акция "Живи, лес!"
В Брянске открылась новая микробиологическая лаборатория
Брянские пограничники нашли у пассажира поезда больше центнера сомнительного мяса