Брянская девушка, оштрафованная за танец на Кургане Бессмертия, будет жаловаться в ЕСПЧ
Брянская девушка, оштрафованная за танец на Кургане Бессмертия, будет жаловаться в Европейский суд по правам человека. Жалобу за нее направили правозащитники. Алена Червякова - единственная из девяти человек, за которых вступились правозащитники, не оскорбляла власть. Девушку из Брянска признали виновной за неуважение к обществу. Юристы утверждают, что в России нарушили права осужденных на свободу выражения.
Напомним, Алену Червякову оштрафовали по административному делу по статье «Мелкое хулиганство» на 30 тысяч рублей. Адвокаты девушки пыталась обжаловать решение в Брянском областном суде, но его оставили в силе.
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ИСТОЧНИК KP.RU