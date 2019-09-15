В ДТП с маршрутным такси и легковушкой в Брянске пострадали трое подростков и двое взрослых

СЕГОДНЯ 10:49 2019-09-15T10:49:23+03:00

По предварительным данным, девушка на иномарке не уступила дорогу микроавтобусу

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В ДТП с маршрутным такси и легковым автомобилем в Брянске пострадали пять человек. Четверо из них ехали в микроавтобусе. У двух 16-летних и одного 15-летнего подростков травмы оказались незначительными. Ребят отпустили домой с назначением лечения. 18-летняя пассажирка маршрутки сломала нос, ее отправили в городскую больницу №2.

21-летняя девушка за рулем автомобиля «Пежо» также получила травмы. Ее отпустили, назначив лечение, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

По предварительной версии, автомобилистка на «Пежо 206» при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступила дорогу микроавтобусу «Пежо Боксер». 53-летний водитель маршрутки ехал на зеленый сигнал светофора прямо. Машины столкнулись.

Напомним, автоавария на улице Дуки случилась около половины девятого утра в субботу ,14 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU