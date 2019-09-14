Брянский областной колледж искусств получил уникальный рояль

СЕГОДНЯ 15:55 2019-09-14T15:55:14+03:00

В этом году образовательное учреждение стало участником проекта «Культурна среда»

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Брянский областной колледж искусств получил уникальный музыкальный инструмент – немецкий рояль от фабрики Grotrian-Steinweg. В субботу, 14 сентября, прошла презентация музыкального инструмента. Его смогли приобрести за счет резервного фонда президента России, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Брянский областной колледж искусств в этом году стал участником регионального проекта «Культурная среда» и получил больше 10 миллионов рублей на покупку музыкальных инструментов, оборудования и учебных пособий.

После торжественной церемонии учащиеся колледжа устроили для гостей концерт.

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ИСТОЧНИК KP.RU