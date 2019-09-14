2019-09-14T15:55:14+03:00
Общество

Брянский областной колледж искусств получил уникальный рояль

В этом году образовательное учреждение стало участником проекта «Культурна среда»
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
Изменить размер текста:

Брянский областной колледж искусств получил уникальный музыкальный инструмент – немецкий рояль от фабрики Grotrian-Steinweg. В субботу, 14 сентября, прошла презентация музыкального инструмента. Его смогли приобрести за счет резервного фонда президента России, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Брянский областной колледж искусств в этом году стал участником регионального проекта «Культурная среда» и получил больше 10 миллионов рублей на покупку музыкальных инструментов, оборудования и учебных пособий.

После торжественной церемонии учащиеся колледжа устроили для гостей концерт.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24