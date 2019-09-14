Из-за пьяного водителя в ДТП в Стародубском районе пострадала 2-летняя девочка

СЕГОДНЯ 15:36 2019-09-14T15:36:36+03:00

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В ДТП в Стародубском районе травмы получила двухлетняя девочка. Автоавария случилась около семи часов вечера в пятницу, 13 сентября, на улице Бровко в поселке Плоцкое, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

42-летний водитель сел пьяным за руль ВАЗ-210540. Он ехал со стороны Стародуба в сторону села Елионка. Мужчина не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с ВАЗ-21150, которым управляла 45-летняя женщина.

У двухлетней малышки, пассажирки второго автомобиля, – ушиб левого колена, правой голени и затылка. Девочку отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU