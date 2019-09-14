В Брянске опубликовали новое расписание рейсов из аэропорта

СЕГОДНЯ 11:03 2019-09-14T11:03:49+03:00

В нем возможны изменения

Изменить размер текста: A A

В Брянске опубликовали обновленное расписание авиарейсов из аэропорта. Оно появилось в неофициальной группе Международного аэропорта «Брянск» в соцсетях. Брянцев предупреждают, что расписание может поменяться. За актуальной информацией нужно следить на сайтах авиакомпаний.

Москва - Брянск - Москва - 8.35/9.30 - 16.40/17.50 (среда, воскресенье) Брянск - Симферополь - Брянск - 10.00/12.25 - 13.05/15.40 (среда, воскресенье) Москва - Брянск - Москва - 08.35/09.40 - 15.50/17.00 (суббота, понедельник) Брянск - Мин. Воды - Брянск - 10.20/12.20 - 13.10/15.10 (суббота, понедельник) Авиарейсы Краснодар - Брянск и Брянск - Сочи с ноября будут выполняться по вторникам и пятницам вместо субботы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU