В Брянске на улице Комарова сгорела легковушка
В Володарском районе Брянска сгорел легковой автомобиль ВАЗ. Сообщение о пожаре на улице Комарова поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 18.08 в пятницу, 13 сентября. На место через пять минут приехали две пожарные машины.
Фото: Брянский гарнизон пожарной охраны.
Оказалось, что горит моторный отсек машины. Огонь потушили пеной. С пламенем справились примерно через пять минут.
Фото: Брянский гарнизон пожарной охраны.
Во время пожара никто не пострадал, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.
Из-за ЧП на дороге образовалась пробка. Очевидцы пишут, что затор начинался на Набережной.
Эксперты выясняют, почему загорелась машина.
Фото: Брянский гарнизон пожарной охраны.
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ИСТОЧНИК KP.RU