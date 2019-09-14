В Брянске на улице Комарова сгорела легковушка

СЕГОДНЯ 09:29 2019-09-14T09:30:32+03:00

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В Володарском районе Брянска сгорел легковой автомобиль ВАЗ. Сообщение о пожаре на улице Комарова поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 18.08 в пятницу, 13 сентября. На место через пять минут приехали две пожарные машины.

Фото: Брянский гарнизон пожарной охраны.

Оказалось, что горит моторный отсек машины. Огонь потушили пеной. С пламенем справились примерно через пять минут.

Фото: Брянский гарнизон пожарной охраны.

Во время пожара никто не пострадал, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Из-за ЧП на дороге образовалась пробка. Очевидцы пишут, что затор начинался на Набережной.

Эксперты выясняют, почему загорелась машина.

Фото: Брянский гарнизон пожарной охраны.

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ИСТОЧНИК KP.RU