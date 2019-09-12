Историей одинокой матери из Карачевского района заинтересовался следственный комитет
Историей одинокой матери из Карачевского района заинтересовались следователи из СКР по Брянской области. На личный прием к женщине выезжал руководитель Фокинского межрайонного следственного отдела СКР по Брянской области Денис Няненко, рассказали "Комсомольской правде" в Брянске" в пресс-службе регионального СКР. Никакого решения по этому делу пока не приняли.
Просьба о помощи сироте, которая оказалась одна с двумя детьми, появилась в соцсетях в одной из карачевских групп. Женщина живет в селе Вельяминово в квартире, которую она получила как сирота. В жилье нет горячей воды и отопления. Детям, мальчику и девочке, по два с половиной года. В детский сад они не пока не ходят. Поэтому их мать не может устроиться на работу. Малышам нужна одежда и обувь.
В соцсетях пишут, что после огласки к сироте приезжали представители органов опеки. И пригрозили, что детей могут отобрать.
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ИСТОЧНИК KP.RU