В Брянске ищут свидетелей ДТП в Бежицком районе
На улице Вокзальной столкнулись две иномарки
Изменить размер текста:
В Брянске полицейские ищут свидетелей ДТП в Бежицком районе. Оно случилось 30 августа около 17.15. У дома №26 на улице Вокзальной столкнулись «Ниссан Алмера» и «Опель Омега». Травмы получила 56-летяя женщина, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Пострадавшую госпитализировали.
Если вы стали очевидцем автоаварии или что-либо знаете о ней, сообщите в полицию.
Адрес: Брянск, проспект Московский, 61, кабинет 6
Телефоны: 8(4832)67-03-91, 67-03-61, 63-11-30.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU