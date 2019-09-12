В Брянске ищут свидетелей ДТП в Бежицком районе

СЕГОДНЯ 09:51 2019-09-12T09:51:23+03:00

На улице Вокзальной столкнулись две иномарки

Изменить размер текста: A A

В Брянске полицейские ищут свидетелей ДТП в Бежицком районе. Оно случилось 30 августа около 17.15. У дома №26 на улице Вокзальной столкнулись «Ниссан Алмера» и «Опель Омега». Травмы получила 56-летяя женщина, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Пострадавшую госпитализировали.

Если вы стали очевидцем автоаварии или что-либо знаете о ней, сообщите в полицию.

Адрес: Брянск, проспект Московский, 61, кабинет 6

Телефоны: 8(4832)67-03-91, 67-03-61, 63-11-30.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU