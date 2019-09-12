2019-09-12T09:51:23+03:00
Происшествия

В Брянске ищут свидетелей ДТП в Бежицком районе

На улице Вокзальной столкнулись две иномарки
Марина АНТОНОВА
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В Брянске полицейские ищут свидетелей ДТП в Бежицком районе. Оно случилось 30 августа около 17.15. У дома №26 на улице Вокзальной столкнулись «Ниссан Алмера» и «Опель Омега». Травмы получила 56-летяя женщина, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Пострадавшую госпитализировали.

Если вы стали очевидцем автоаварии или что-либо знаете о ней, сообщите в полицию.

Адрес: Брянск, проспект Московский, 61, кабинет 6

Телефоны: 8(4832)67-03-91, 67-03-61, 63-11-30.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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