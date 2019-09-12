Брянцы занялись изучением истории городских автобусов
Брянцы занялись изучением истории автобусного движения в городе. В сети появилась фотография первого автобуса, который ходил в Брянске в 50-х годах прошлого века. Снимок опубликовали в группе «Брянский автобус». Первые маршруты ходили без номера от центра города до железнодорожного вокзала и до второго Брянска. Горожане собрали информацию о маршрутах, которые действовали в городе, начиная с 50-х годов до настоящего времени.
Жителям Брянска предлагают поделиться информацией об истории развития автобусного движения в городе. Так как в сети материалов по теме немного.
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ИСТОЧНИК KP.RU