В Брянской области ввели особый противопожарный режим в лесах

СЕГОДНЯ 16:22 2019-09-11T16:22:41+03:00

Он действует с 9 по 29 сентября

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В Брянской области с 9 сентября ввели особый противопожарный режим в лесах. Это связано с тем, что в регионе установилась жаркая и сухая погода. Противопожарный режим будет действовать до 29 сентября, сообщают в пресс-службе Управления лесами Брянской области.

На время его действия в лесах запрещено проводить массовые мероприятия. А также проезжать по лесным дорогам на машинах и разводить костры в лесах. Отдохнуть можно только в специально отведенных для этого местах – так называемых кордонах лесника.

За нарушение правил противопожарного режима увеличиваются штрафы. Для граждан они составят до 5 тысяч рублей, для юридический лиц – до полумиллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU