2019-09-11T16:09:14+03:00
Общество

Родителей школьников в Почепском районе заставляли приносить овощи

В этом году нарушений не зафиксировали
Марина АНТОНОВА
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Поступившую продукцию никто не проверял на качество и безопасность.Поступившую продукцию никто не проверял на качество и безопасность.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Родителей учеников трех школ в Почепском районе заставляли приносить овощи для питания детей. На своеобразные поборы местный житель пожаловался в соцсетях. Проверку учебных заведений устроила прокуратура.

Оказалось, что на пожертвования, в том числе и в виде продуктов, заключили договоры с родителями. В прошлом учебном году мамы и папы жертвовали картофель, лук, капусту, морковь, свеклу. Овощи должны были использовать для приготовления пищи для школьников. Но проверить, куда действительно шли продукты, никто не мог. К тому же, в договоре были указаны вид и количество «благотворительных» овощей. А это уже противоречит принципу добровольности, а, значит, незаконно.

- Поступившую продукцию никто не проверял на качество и безопасность, - уточняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Не проводились и лабораторные исследования овощей.

Все эти нарушения наблюдали в прошлом учебном году. В этом пока их не выявили. Прокурор Почепского района внес представление начальнику местного отдела образования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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