2019-09-11T15:55:43+03:00
Общество

В брянской библиотеке нашли редкие книги царской семьи

Издания поступили в Брянск в 1944 году
Марина АНТОНОВА
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Фото: ГТРК "Брянск".Фото: ГТРК "Брянск".
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В фондах Брянской областной библиотеки имени Федора Тютчева нашли 21 книгу, принадлежавшую царской семье. На дореволюционных изданиях есть экслибрисы – ярлыки владельцев, среди которых Александр II, Николай II и несколько великих князей. Книги, в основном, на французском языке. Переплеты на них были заменены на более качественные специально для членов императорской семьи.

Скорее всего, редкие издания поступили в Брянск в 1944 году. 60 тысяч томов, в том числе из Государственного фонда литературы, привезли в разрушенный войной город. Количество книг выросло до полутора миллионов. Книги из первой парии затерялись, сообщает ГТРК «Брянск».

Два года назад пришел запрос от президентской библиотеки о наличии в брянском книгохранилище старинных книг из частных собраний. Сотрудники брянской библиотеки говорят, что они продолжают изучать фонды и надеются на новые находки.

Кстати, самая старая книга в брянской библиотеке – История Шотландии 1806 года издания. Старинные книги спрячут в картонные коробки, чтобы уберечь их от пыли. Некоторые издания нуждаются в реставрации, но провести ее могут только в столице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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