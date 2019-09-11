Состоялось заседание рабочей группы по подготовке и проведению VIII Славянского Международного экономического форума.

СЕГОДНЯ 15:07 2019-09-11T15:07:09+03:00

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Заседание состоялось 10 сентября и в нём приняли участие члены оргкомитета – заместитель губернатора Брянской области Галина Петушкова, гендиректор ИА АК&М Зоя Ларькина и представители ответственных служб и ведомств. В ходе рабочей встречи присутствующие обсудили проект резолюции VIII Славянского Международного экономического форума.

Организаторы рассказали, что подготовка к форуму идёт по плану, предусмотрена максимально комфортная логистика для перемещения участников с одной тематической встречи на другую. Также руководитель АК&М предложила оргкомитету рассмотреть возможность разработки мобильного приложения форума, которое будет призвано вовлечь участников форума в активное обсуждение и голосование непосредственно во время СМЭФ-2019.

На данный момент продолжается регистрация участников на форум. Участие в форуме бесплатное! Регистрация обязательна. Зарегистрироваться на форум возможно на сайте: http://slavyanskyforum.com/2019/registratsiya/

Основная тема СМЭФ-2019: «СБЕРЕЖЕНИЕ И ПРИУМНОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА».

В СМЭФ-2019 примут участие более 1000 специалистов, в числе которых представители профильных министерств, ведомств, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодежи. География участников традиционно охватывает как ближнее, так и дальнее зарубежье.

Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M.

Место проведения: Брянск, Концертный зал "Дружба" Брянской областной филармонии, улица Калинина, д. 82.

ИСТОЧНИК KP.RU