В Жуковском районе ВАЗ выехал в кювет и врезался в дерево

СЕГОДНЯ 13:07 2019-09-11T13:07:03+03:00

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В Жуковском районе ВАЗ-211140 съехал в кювет и врезался в дерево. Травмы получили два человека.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины двенадцатого утра во вторник, 10 сентября, на 178-м километре автодороги Орел-Брянск-Смоленск, сообщают в УГИБДД по Брянской области. 56-летний автомобилист не справился с управлением.

Травмы получил водитель. Ему поставили диагноз «ушибы грудной клетки и плеча». Мужчину отпустили с назначением лечения. 57-летняя пассажирка получила сотрясение мозга, рану лица и ушибла предплечье. Женщину госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU