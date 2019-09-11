В Брянске сфотографировали наглую парковку у школы №60

СЕГОДНЯ 12:02 2019-09-11T12:02:16+03:00

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В Брянске сфотографировали наглую парковку иномарки у школы №60 в Советском районе. Снимок сделали в проезде недалеко от улицы Костычева. На въезде на улочку между школой и детским садом стоит знак «кирпич». Возможно, машина стоит до знака. Пользователи пожаловались на то, что по тротуару невозможно пройти, особенно с детскими колясками.

При капитальном ремонте улицы Костычева оборудовали небольшую парковку вдоль забора школы. Но, по всей видимости, ее не хватает.

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ИСТОЧНИК KP.RU