В Брянске сфотографировали наглую парковку у школы №60
Снимок опубликовали в соцсетях
Фото: vk.com, "Тревожный Брянск".
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В Брянске сфотографировали наглую парковку иномарки у школы №60 в Советском районе. Снимок сделали в проезде недалеко от улицы Костычева. На въезде на улочку между школой и детским садом стоит знак «кирпич». Возможно, машина стоит до знака. Пользователи пожаловались на то, что по тротуару невозможно пройти, особенно с детскими колясками.
При капитальном ремонте улицы Костычева оборудовали небольшую парковку вдоль забора школы. Но, по всей видимости, ее не хватает.
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ИСТОЧНИК KP.RU