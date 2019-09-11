Троих жителей Брянска осудили за создание подпольного казино

СЕГОДНЯ 10:04 2019-09-11T10:04:15+03:00

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Троих жителей Брянска, которым 25, 30 и 32 года, осудили за создание подпольного казино. Они получили от одного года восьми месяцев до двух с половиной лет колонии общего режима. И штрафы от 300 до 400 тысяч рублей.

Незаконное казино проработало в Брянске больше полугода – с 1 января по 21 августа 2018-го. В арендованных помещениях устанавливали персональные компьютеры с выходом в интернет и программы с азартными играми. Посетители платили деньги на пользование компьютерами. Игрок мог выбрать себе компьютер для игры. Выигрыш определялся случайным образом.

- Приговор участникам преступной группы пока не вступил в законную силу, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU