Орнитологи подтвердили, что в Белых Берегах видели редкого черного аиста

СЕГОДНЯ 15:55 2019-09-10T16:01:33+03:00

По мнению ученых, птица забрела в поселок в поисках корма

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В Белых Берегах местные жители запечатлели на фото краснокнижного черного аиста. Это подтвердили орнитологи.

- Это действительно черный аист, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды"в Брянске" научный сотрудник заповедника "Брянский лес" Юлия Медведько. - На фото, судя по окраске - зеленоватые клюв и ноги - молодая особь. Белые Берега - поселок недалеко от Брянска, окруженный лесами, в которых может гнездиться черный аист. Скорее всего, аист забрел сюда в поисках корма. В Белых Берегах есть крупное водохранилище при электростанции, на его берегах аист может добывать себе корм.

Там, где корма достаточно, черный аист может держаться до середины сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU