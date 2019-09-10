2019-09-10T16:01:33+03:00
Общество

Орнитологи подтвердили, что в Белых Берегах видели редкого черного аиста

По мнению ученых, птица забрела в поселок в поисках корма
Мария Дедкова
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Фото: vk.com, "Белые Берега"Фото: vk.com, "Белые Берега"
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В Белых Берегах местные жители запечатлели на фото краснокнижного черного аиста. Это подтвердили орнитологи.

- Это действительно черный аист, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды"в Брянске" научный сотрудник заповедника "Брянский лес" Юлия Медведько. - На фото, судя по окраске - зеленоватые клюв и ноги - молодая особь. Белые Берега - поселок недалеко от Брянска, окруженный лесами, в которых может гнездиться черный аист. Скорее всего, аист забрел сюда в поисках корма. В Белых Берегах есть крупное водохранилище при электростанции, на его берегах аист может добывать себе корм.

Там, где корма достаточно, черный аист может держаться до середины сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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