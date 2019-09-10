2019-09-10T14:00:41+03:00
Общество

В Белые Берегах заметили редкую птицу

Местные жители предполагают, что это черный аист
Мария Дедкова
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Фото: vk.com, "Белые Берега"Фото: vk.com, "Белые Берега"
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В Белых Берегах местные жители сфотографировали диковинную птицу. В комментариях в соцсетях предположили, что это краснокнижный черный аист.

Напомним, черный аист питается самыми разными водными и околоводными животными.Там, где много рыбы, черные аисты могут задержаться с осенним отлетом до середины сентября. В последний раз черного аиста видели в пойме Ипути у села Ущерпье Клинцовского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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