2019-09-10T11:47:49+03:00
Общество

Брянские водители пожаловались на засилье светофоров на улице Ново-Советской

При капитальном ремонте там появилось пять новых объектов
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, "Типичный Брянск".Фото: vk.com, "Типичный Брянск".
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Брянские водители в соцсетях пожаловались на чрезмерное количество светофоров на улице Ново-Советской в Бежицком районе. Пять новых объектов появились на ней после капитального ремонта. Только на участке от улицы Литейной до Почтовой установлены семь светофоров. Горожане пишут, что крайне необходим был лишь светофор у школы №19, остальные – лишние.

Некоторые с этим мнением не согласны и считают, что водители будут более ответственно относиться к Правилам дорожного движения при наличии светофоров. Другие предположили, что на установке светофоров можно заработать больше денег, чем на обустройстве обычной «зебры».

Кстати, сразу шесть новых светофоров установили на ремонтируемой улице Дзержинского в Фокинском районе. На проспекте Ленина вместо трех нерегулируемых пешеходных переходов также появились светофоры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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