2019-09-10T10:51:09+03:00
Общество

Белорус фиктивно прописался в Брянской области, чтобы получать российскую пенсию

Правоохранители завели уголовное дело
Марина АНТОНОВА
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Мужчина незаконно заключил договор социального найма.Мужчина незаконно заключил договор социального найма.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Житель приграничного района Белоруссии фиктивно прописался в Злынковском районе Брянской области, чтобы получать российскую пенсию. Нарушение миграционного законодательства нашла прокуратура во время проверки. По ее материалам завели уголовное дело за фиктивную регистрацию иностранца в России.

- Мужчина незаконно заключил договор социального найма и зарегистрировался на территории Злынковского района, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – В жилом помещении он жить не собирался. И даже никогда там не был.

Органы миграционного контроля не могли отслеживать исполнение белорусом российского законодательства при регистрации по месту пребывания. За фиктивную регистрацию иностранцу грозит до трех лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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