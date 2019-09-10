Белорус фиктивно прописался в Брянской области, чтобы получать российскую пенсию

СЕГОДНЯ 10:51 2019-09-10T10:51:09+03:00

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Житель приграничного района Белоруссии фиктивно прописался в Злынковском районе Брянской области, чтобы получать российскую пенсию. Нарушение миграционного законодательства нашла прокуратура во время проверки. По ее материалам завели уголовное дело за фиктивную регистрацию иностранца в России.

- Мужчина незаконно заключил договор социального найма и зарегистрировался на территории Злынковского района, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – В жилом помещении он жить не собирался. И даже никогда там не был.

Органы миграционного контроля не могли отслеживать исполнение белорусом российского законодательства при регистрации по месту пребывания. За фиктивную регистрацию иностранцу грозит до трех лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU