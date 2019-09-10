Брянская больница предложила помощь пострадавшим при теракте в Беслане

СЕГОДНЯ 10:23 2019-09-10T10:24:55+03:00

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Врач брянской больницы после документального фильма, вышедшего в интернете, предложила помощь пострадавшим при теракте в Беслане. В фильме рассказывают о пострадавших во время теракта в школе №1 Беслана в сентябре 2004 года. Они нуждаются в постоянной реабилитации. Двое героев фильма на лечение ездят в Германию. Деньги на поездки и процедуры собирают всем миром.

Кандидат медицинских наук, медик Марина Агафонова написала комментарий под видео, размещенном на популярном видеохостинге. По словам врача, в больнице в Фокинском районе Брянска, где она работает, недавно открылось новое отделение медицинской реабилитации. В нем есть современное оборудование, квалифицированный логопед, инструкторы лечебной физкультуры, массажисты, клинический психолог. В отделении работают неврологи – кандидаты медицинских наук.

Медицинскую помощь оказывают бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Реабилитация продлится 21 день. Лечение можно повторять через три-четыре месяца.

Врач предполагает, что транспортировка из Беслана в Брянск может быть бесплатной.

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ИСТОЧНИК KP.RU