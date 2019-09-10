2019-09-10T09:43:40+03:00
Общество

Из-за отключения горячей воды в Брянске завели три административных дела

Воду отключили больше, чем на сутки
Марина АНТОНОВА
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Без воды остались жители 45 жилых домов.Без воды остались жители 45 жилых домов.Фото: Елена РАКОВА
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Из-за внепланового отключения горячей воды в Володарском районе Брянска завели три административных дела. Суммарное время отключения составило больше 24 часов. А по нормативам допускается отсутствие горячей воды не больше четырех часов.

- Во время прокурорской проверки выяснили, что 14, 20 и 21 августа без горячей воды остались жители 45 жилых домов, одна школа и два детских сада, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Причиной отключения стал внеплановый ремонт центрального трубопровода.

Представление об устранении нарушений внесли директору ресурсоснабжающего предприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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