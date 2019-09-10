Из-за отключения горячей воды в Брянске завели три административных дела
Из-за внепланового отключения горячей воды в Володарском районе Брянска завели три административных дела. Суммарное время отключения составило больше 24 часов. А по нормативам допускается отсутствие горячей воды не больше четырех часов.
- Во время прокурорской проверки выяснили, что 14, 20 и 21 августа без горячей воды остались жители 45 жилых домов, одна школа и два детских сада, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Причиной отключения стал внеплановый ремонт центрального трубопровода.
Представление об устранении нарушений внесли директору ресурсоснабжающего предприятия.
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ИСТОЧНИК KP.RU