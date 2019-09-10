В горсовет Брянска впервые попал кандидат от партии "Гражданская платформа"

СЕГОДНЯ 09:14 2019-09-10T09:16:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянский городской Совет народных депутатов впервые попал представитель политической партии "Гражданская платформа" Дмитрий Корнилов. Руководитель регионального отделения партии победил по одномандатному округу в Володарском районе.

Партия не смогла преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в Брянскую областную Думу седьмого созыва.

Дмитрию Корнилову 43 года. Он родился в Ярославле. С 1982 года живет в Брянске. Участвовал в выборах в облдуму и горсовет в 2014 году от партии "Гражданская платформа". В 2016-м - был выдвинут кандидатом в депутаты Госдумы по одномандатному округу Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU