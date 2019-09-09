На ремонт улицы Дзержинского в Брянске потратили почти 46 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 18:34 2019-09-09T18:34:03+03:00

Во время ремонта у ДК железнодорожников появилась кольцевая развязка

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На ремонт улицы Дзержинского в Фокинском районе Брянска потратили почти 46 миллионов рублей. Работы завершили на 70 процентов. В рамках нацпроекта в Фокинском районе отремонтируют в этом году только одну улицу.

Длина ремонтируемого участка от проспекта Московского до улицы Крылова – 2,1 километра. На дороге уложили новый асфальт, почти полностью установили новые бордюры, доделали половину тротуаров. Во время ремонта на площади у ДК железнодорожников появилась кольцевая развязка.

На улице продолжают обустраивать карманы для общественного транспорта на остановках и устанавливать новые фонари.

- На улице Дзержинского появится восемь остановочных павильонов, 541 метр пешеходного ограждения, 141 дорожный знак и шесть светофоров, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Протяженность линий дорожной разметки составит 4,6 километра.

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ИСТОЧНИК KP.RU