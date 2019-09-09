Брянская спортсменка Дарья Нидбайкина стала чемпионкой России в тройном прыжке
Победный результат легкоатлетки – 14,09 метра
Фото: Федерация легкой атлетики Брянской области.
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Брянская спортсменка Дарья Нидбайкина стала чемпионкой России в тройном прыжке. Командный чемпионат России по легкой атлетике завершился 6 сентября в Сочи.
Дарья прыгнула с результатом 14,09 метра, сообщают в пресс-службе Управления физкультуры и спорта Брянской области. Спортсменка тренируется в спортивной школе олимпийского резерва «Русь».
Другая спортсменка из Брянска Александра Красина заняла шестое место в тройном прыжке и седьмое – в прыжке в длину.
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ИСТОЧНИК KP.RU