СЕГОДНЯ 18:18 2019-09-09T18:18:10+03:00

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Брянская спортсменка Дарья Нидбайкина стала чемпионкой России в тройном прыжке. Командный чемпионат России по легкой атлетике завершился 6 сентября в Сочи.

Дарья прыгнула с результатом 14,09 метра, сообщают в пресс-службе Управления физкультуры и спорта Брянской области. Спортсменка тренируется в спортивной школе олимпийского резерва «Русь».

Другая спортсменка из Брянска Александра Красина заняла шестое место в тройном прыжке и седьмое – в прыжке в длину.

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ИСТОЧНИК KP.RU