СЕГОДНЯ 17:30 2019-09-09T17:30:56+03:00

Молодая горожанка не хотела больше жить из-за проблем в семье

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Брянские полицейские спасли девушку от гибели на мосту в Володарском районе. Экипаж дорожно-патрульной службы нес службу на улице Фосфоритной. К ним подъехала автомобилистка и сказала, что на путепроводе видела девушку, которая собиралась свести счеты с жизнью.

Старшие лейтенанты полиции Сергей Паканич и Сергей Левченков позвонили в дежурную часть и сообщили о случившемся. А сами поехали на место происшествия. Сергей Паканич подошел к молодой горожанке и уговорил ее не совершать необдуманных поступков. Девушка рассказала полицейским, что не хочет больше жить из-за проблем в семье.

- Жительницу Брянска отвезли в отдел полиции, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Ей оказали правовую и психологическую помощь. Сейчас она чувствует себя хорошо.

Сотрудника, который спас горожанку от гибели, обещали поощрить.

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ИСТОЧНИК KP.RU