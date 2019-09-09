2019-09-09T17:30:56+03:00
Общество

Брянские полицейские спасли девушку от гибели на мосту

Молодая горожанка не хотела больше жить из-за проблем в семье
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.
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Брянские полицейские спасли девушку от гибели на мосту в Володарском районе. Экипаж дорожно-патрульной службы нес службу на улице Фосфоритной. К ним подъехала автомобилистка и сказала, что на путепроводе видела девушку, которая собиралась свести счеты с жизнью.

Старшие лейтенанты полиции Сергей Паканич и Сергей Левченков позвонили в дежурную часть и сообщили о случившемся. А сами поехали на место происшествия. Сергей Паканич подошел к молодой горожанке и уговорил ее не совершать необдуманных поступков. Девушка рассказала полицейским, что не хочет больше жить из-за проблем в семье.

- Жительницу Брянска отвезли в отдел полиции, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Ей оказали правовую и психологическую помощь. Сейчас она чувствует себя хорошо.

Сотрудника, который спас горожанку от гибели, обещали поощрить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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