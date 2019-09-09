Жители Брянска попросили не делать парковку у нового сквера на улице Бежицкой

СЕГОДНЯ 16:52 2019-09-09T16:52:03+03:00

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Жители частных домов на улице Бежицкой в Брянске попросили не делать парковку для автомобилей под их окнами при создании нового сквера. На месте стоянки для машин посадят живую изгородь и газон. Декоративный кустарник будет отделять окна местных жителей от чужих глаз.

Решение обустроить сквер имени первого президента Удмуртии Александра Волкова приняли на заседании горсовета в июле. Зона отдыха расположена у домов №117-119 на улице Бежицкой и улицей 1-я Пятилетка. Работы в сквере начались в августе.

- В сквере установят 26 фонарей и 12 лавочек, а также бюст Александра Волкова, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. – Причем, освещения в этой зеленой зоне никогда не было.

Александр Волков родился в Бежицком районе Брянска, учился в школе №20. Он стал первым президентом Удмуртии, руководил республикой 14 лет. Но никогда не забывал о малой родине. В 2012 году Александр Волков стал Почетным гражданином Брянска. Он ушел из жизни в 2017 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU