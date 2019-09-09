В Брянске ждет суда участник банды, торговавшей наркотиками и патронами

СЕГОДНЯ 16:26 2019-09-09T16:26:56+03:00

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В Брянске ждет суда участник преступного сообщества, которое занималось продажей наркотиков и боеприпасов в регионе. Производство по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя города Фокино приостановили в 2011 году из-за его болезни. Остальные участники банды выслушали свои приговоры в марте 2011-го. 10 человек получили от 3 до 15 лет колонии.

- По версии следствия, житель города Фокино с ноября 2007-го по май 2008 года занимался незаконным сбытом марихуаны, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – А также перемещал наркотики через границу с территории Украины.

После того, как деятельность преступников раскрыли, из незаконного оборота изъяли 24 килограмма марихуаны. В доме обвиняемого нашли больше 90 патронов различного калибра.

Материалы уголовного дела будут рассматривать в Советском районном суде. Подсудимому грозит до 20 лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU