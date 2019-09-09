Лжесотрудник ФСБ из Клинцов за деньги обещал устроить знакомую на работу

СЕГОДНЯ 16:16 2019-09-09T16:16:17+03:00

Изменить размер текста: A A

32-летнего жителя брянского города Клинцы обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, мужчина представился сотрудником ФСБ и обещал устроить знакомую на работу в органы. Женщина передала злоумышленнику 630 тысяч рублей. Но в органах безопасности поработать ей так не удалось. Приятель оказался обманщиком. Теперь ему грозит до шести лет колонии.

- Потерпевшая передала деньги с апреля по декабрь 2017 года, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Злоумышленнику предъявили обвинение по статье «Мошенничество в крупном размере». Материалы дела направили на рассмотрение в Клинцовский районный суд.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU