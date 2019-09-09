Брянцев пригласили сдать кровь на площади Ленина
Донорская акция пройдет 12 сентября
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Жителей Брянска пригласили сдать кровь на площади Ленина. Донорская акция пройдет в четверг, 12 сентября, с восьми часов утра до двух часов дня. В центре города развернут мобильные комплексы заготовки крови.
Акцию посвятили Дню освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков, сообщают в пресс-службе областной станции переливания крови.
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ИСТОЧНИК KP.RU