2019-09-09T16:07:50+03:00
Общество

Брянцев пригласили сдать кровь на площади Ленина

Донорская акция пройдет 12 сентября
Марина АНТОНОВА
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Жителей Брянска пригласили сдать кровь на площади Ленина. Донорская акция пройдет в четверг, 12 сентября, с восьми часов утра до двух часов дня. В центре города развернут мобильные комплексы заготовки крови.

Акцию посвятили Дню освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков, сообщают в пресс-службе областной станции переливания крови.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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