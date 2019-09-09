Директор брянского госучреждения попался на взятках в 2,9 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:47 2019-09-09T15:47:51+03:00

По версии следствия, деньги он получал при заключении госконтрактов

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Директора государственного учреждения «Брянскмелиоводхоз» Сергея Махновского обвиняют в получении взяток на 2,9 миллиона рублей. Правоохранители закончили расследовать уголовное дело по статьям «Получение взятки в крупном и особо крупном размерах», сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, руководитель учреждения с ноября по декабрь 2012 года получал взятки от директоров трех коммерческих организаций при заключении госконтрактов. Деньги поступали из федерального бюджета по программе «Сохранение и восстановление почв земель сельскохозяйственного назначения как национального достояния России». Брянская область получила по ней 250 миллионов рублей. Деньги должны были пойти на мелиорацию, реабилитацию почв, загрязненных после чернобыльской аварии и проведение противопаводковых мероприятий. Как выяснили следователи, часть из них осела в карманах у исполнителей.

- Незаконные вознаграждения переводили на счета подконтрольных подозреваемому московских фирм-однодневок, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Преступление выявили полицейские вместе с сотрудниками регионального УФСБ.

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ИСТОЧНИК KP.RU