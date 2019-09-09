2019-09-09T15:12:11+03:00
Политика

Стали известны лидеры выборов в горсовет Брянска

68% голосов отдали за "Единую Россию"
Марина АНТОНОВА
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Утром в понедельник, 9 сентября, стали известны предварительные итоги выборов в городской Совет народных депутатов в Брянске. Их опубликовали на сайте избирательной комиссии Брянской области.

Первое место заняла партия "Единая Россия". За нее отдали свой голос 68,64% избирателей. На втором месте со значительным отрывом находится ЛДПР. По предварительным данным, Либерально-демократическая партия России набрала 13,43%.

На третьем месте - КПРФ. За коммунистов отдали свои голоса 9 тысяч 477 брянцев. Это 9,3% от всех избирателей. Четвертое место заняли представители "Справедливой России" с 4,34% голосов. И на пятом - "Коммунистическая партия коммунисты России" с 3,08%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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