К 12.00 В Брянской области проголосовали 18% избирателей
Такие данные озвучили в облизбиркоме
В Брянске выбирают не только депутатов, но и общественные территории, которые будут ремонтировать в следующем году.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянской области продолжаются выборы депутатов различных уровней. По данным облизбиркома к 12 часам явка составила 17,9%.
Активно голосуют жители Клинцов и Стародуба. Здесь явка превысила 26%.
Напомним, 8 сентября жители области будут выбирать депутатов в областную Думу, в Брянский городской Совет, а также в райсоветы. Участки закроются в 20.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU