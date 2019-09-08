2019-09-08T14:23:34+03:00
Политика

К 12.00 В Брянской области проголосовали 18% избирателей

Такие данные озвучили в облизбиркоме
Мария Дедкова
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В Брянске выбирают не только депутатов, но и общественные территории, которые будут ремонтировать в следующем году.В Брянске выбирают не только депутатов, но и общественные территории, которые будут ремонтировать в следующем году.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянской области продолжаются выборы депутатов различных уровней. По данным облизбиркома к 12 часам явка составила 17,9%.

Активно голосуют жители Клинцов и Стародуба. Здесь явка превысила 26%.

Напомним, 8 сентября жители области будут выбирать депутатов в областную Думу, в Брянский городской Совет, а также в райсоветы. Участки закроются в 20.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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