К 12.00 В Брянской области проголосовали 18% избирателей

СЕГОДНЯ 14:21 2019-09-08T14:23:34+03:00

В Брянске выбирают не только депутатов, но и общественные территории, которые будут ремонтировать в следующем году. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Такие данные озвучили в облизбиркоме

Изменить размер текста: A A

В Брянской области продолжаются выборы депутатов различных уровней. По данным облизбиркома к 12 часам явка составила 17,9%.

Активно голосуют жители Клинцов и Стародуба. Здесь явка превысила 26%.

Напомним, 8 сентября жители области будут выбирать депутатов в областную Думу, в Брянский городской Совет, а также в райсоветы. Участки закроются в 20.00.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU