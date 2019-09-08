В Брянской области стартовал единый день голосования
В Брянской области начался единый день голосования. В воскресенье, 8 сентября, в регионе открылись все избирательные участки.
В этот день жители области будут выбирать депутатов в областную Думу, в Брянский городской Совет, а также в райсоветы. За мандаты поборются 8655 кандидатов от девяти политических партий.
Кроме того, 8 сентября состоится голосование за ремонт общественных территорий в Брянске.
Голосование пройдет с 8.00 до 20.00.
Найти свой избирательный участок на выборы депутатов можно здесь. На выборы общественных территорий — тут.
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ИСТОЧНИК KP.RU