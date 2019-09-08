За ходом выборов на Брянщине следят пять тысяч наблюдателей
Нарушений пока не зафиксировали
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На избирательных участках в Брянской области работают больше пяти тысяч наблюдателей. Об этом рассказала председатель регионального избиркома Елена Анненкова на встрече с журналистами.
Пока участки работают в штатном режиме. Голосование проходит без нарушений.
Напомним, 8 сентября жители области будут выбирать депутатов в областную Думу, в Брянский городской Совет, а также в райсоветы. К 10.00 явка составила 6,3 %.
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ИСТОЧНИК KP.RU