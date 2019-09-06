2019-09-06T15:32:57+03:00
Общество

В Брянске день рождения Алексея Толстого отметили стихами и романсами

Литературный праздник прошел в одноименном парке-музее
Ольга УМАРОВА
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Выступления прошли возле памятника Алексею Толстому.Выступления прошли возле памятника Алексею Толстому.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В четверг, 5 сентября, в Брянске отпраздновали день рождения Алексея Толстого – выдающегося земляка, поэта, прозаика и драматурга. Литературный праздник прошел в одноименном парке-музее, сообщает пресс-служба мэрии.

Участниками события стали брянские поэты, писатели, артисты и все желающие горожане.

Стихи поэта исполнили заслуженные артисты России Марина Финогенова и Михаил Лаврушин, руководитель литературно-драматургической части ТЮЗа Борис Антропьев, участники поэтического театра «Пегас», а также другие поклонники творчества Алексея Константиновича.

- Также прозвучали романсы на стихи легендарного земляка и другие знаменитые старинные мелодии, - рассказали в пресс-службе Брянской горадминистрации . - К памятнику Алексея Толстого возложили цветы, после чего выступил клуб исторического бального танца «Чудное мгновение».

А накануне в селе Красный Рог Почепского района в музее-усадьбе Алексея Толстого прошел всероссийский праздник «Серебряная лира».

В мэрии напомнили, что брянский парк, названный в честь знаменитого классика, открыли в 1936 году. В 1958 году директором парка стал известный брянский писатель и поэт Валентин Динабургский, который создал здесь настоящую деревянную сказку. В 1982 году парк-музей Толстого включили в монографию «Парки мира», куда входят около 400 самых оригинальных парков всех уголков Земли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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