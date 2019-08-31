2019-08-31T21:20:27+03:00
Звезды

В почепском селе Красный Рог прошел праздник поэзии "Серебряная лира"

Елена РАКОВА
Поделиться:
Литературный праздник в Красном Роге прошел уже в 53-й раз.Литературный праздник в Красном Роге прошел уже в 53-й раз.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
Изменить размер текста:

В субботу, 31 августа, в селе Красный Рог, что в Почепском районе прошел праздник, посвященный творчеству Алексея Константиновича Толстого "Серебряная лира". В этом году он состоялся в 53-й раз.

Начался праздник с возложения цветов к усыпальнице поэта. Затем театральные коллективы провели интерактивную экскурсию по усадьбе. На главной сцене продефилировали герои произведений Алексея Константиновича.

На аллеях усадебного парка ведущие брянские театры представили отрывки из своих постановок. Гостей праздника также развлекали брянские творческие коллективы.

Состоялся областной фестиваль любительских театральных коллективов. Изюминкой праздника стали состязания силачей на кубок графа и дегустация деревенских блюд из охотничьих трофеев.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Фокино устроили соревнования силачей
В Брянске на общегородской субботник вышли почти семь тысяч человек
В Брянске детская школа искусств имени Татьяны Николаевой получила новые музыкальные инструменты
В Брянске водитель "Мерседеса" сбил 18-летнего мотоциклиста
В Клинцах водитель легковушки врезался в столб и другую машину
Умер подросток, которого избил пьяный полицейский в Локте
Первого сентября на Брянщине запретят продавать алкоголь
Брянское "Динамо" с разгромным счетом проиграло рязанским футболистам на выезде
В клинцовской школе построили новую спортивную площадку
Пьяный житель Новозыбкова до смерти забил ногами приятеля
Для пользователей карт проезд на автобусах Брянска подешевеет на три рубля
31 августа в Брянске состоится субботник
В Клинцах подсчитали стоимость содержания бездомных собак
В Брянске четверо мужчин до полусмерти избили прохожего за дерзкий ответ