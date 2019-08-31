В почепском селе Красный Рог прошел праздник поэзии "Серебряная лира"

СЕГОДНЯ 21:20 2019-08-31T21:20:27+03:00

Литературный праздник в Красном Роге прошел уже в 53-й раз. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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В субботу, 31 августа, в селе Красный Рог, что в Почепском районе прошел праздник, посвященный творчеству Алексея Константиновича Толстого "Серебряная лира". В этом году он состоялся в 53-й раз.

Начался праздник с возложения цветов к усыпальнице поэта. Затем театральные коллективы провели интерактивную экскурсию по усадьбе. На главной сцене продефилировали герои произведений Алексея Константиновича.

На аллеях усадебного парка ведущие брянские театры представили отрывки из своих постановок. Гостей праздника также развлекали брянские творческие коллективы.

Состоялся областной фестиваль любительских театральных коллективов. Изюминкой праздника стали состязания силачей на кубок графа и дегустация деревенских блюд из охотничьих трофеев.

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ИСТОЧНИК KP.RU