Режиссер Лариса Садилова следующий фильм снимет в брянском Овстуге
Режиссер Лариса Садилова следующий фильм планирует снять в брянском Овстуге. Картина будет называться «Аисты прилетели».
Несмотря на то, что съемки пройдут в усадьбе Федора Тютчева, фильм будет не о великом поэте, а о современной жизни, сообщает газета «Труд».
Это будет пятым фильмом, который снимут в Брянской области. Режиссер снимала здесь фильмы «Сынок», «Она», «Ничего личного» и «Однажды в Трубчевске».
Напомним, Лариса Садилова в конце августа провела в Трубчевске фестиваль «Наше кино». На нем состоялась российская премьера фильма «Однажды в Трубчевске», который вошел в конкурсную программу Каннского фестиваля. В Москве фильм нашей землячки покажут 15 сентября.
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ИСТОЧНИК KP.RU