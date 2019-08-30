В Брянске водитель иномарки сбил 17-летнюю девушку на «зебре»
В Бежицком районе Брянска водитель «Тойоты Рав 4» сбил 17-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины девятого вечера в четверг, 29 августа, на улице Союзной, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.
18-летний автомобилист ехал со стороны улицы 22-го Съезда КПСС к улице Медведева. Девушка в это время переходила дорогу по «зебре».
У пострадавшей диагностировали ушибленную рану головы и перелом пальца на руке. Девушку госпитализировали.
Полицейские проводят проверку по факту ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU