Директор сельхозпредприятия в Навлинском районе похитил и продал на мясо 33 бычка

СЕГОДНЯ 12:01 2019-08-30T12:01:04+03:00

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Директор сельскохозяйственного предприятия в Навлинском районе похитил и продал на мясо 33 бычка. Крупный рогатый скот передали для сохранения и откорма. Всех бычков продали в течение нескольких месяцев.

Причиненный ущерб оценили в 981 тысяч рублей.

- Незаконные действия были согласованы с руководителем предприятия, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – На него завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Санкция по ней предусматривает до шести лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU