Директор сельхозпредприятия в Навлинском районе похитил и продал на мясо 33 бычка
Крупный рогатый скот передали для откорма
Причиненный ущерб оценили в 981 тысяч рублей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Директор сельскохозяйственного предприятия в Навлинском районе похитил и продал на мясо 33 бычка. Крупный рогатый скот передали для сохранения и откорма. Всех бычков продали в течение нескольких месяцев.
Причиненный ущерб оценили в 981 тысяч рублей.
- Незаконные действия были согласованы с руководителем предприятия, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – На него завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Санкция по ней предусматривает до шести лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU