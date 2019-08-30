2019-08-30T12:01:04+03:00
Происшествия

Директор сельхозпредприятия в Навлинском районе похитил и продал на мясо 33 бычка

Крупный рогатый скот передали для откорма
Марина АНТОНОВА
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Причиненный ущерб оценили в 981 тысяч рублей.Причиненный ущерб оценили в 981 тысяч рублей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Директор сельскохозяйственного предприятия в Навлинском районе похитил и продал на мясо 33 бычка. Крупный рогатый скот передали для сохранения и откорма. Всех бычков продали в течение нескольких месяцев.

Причиненный ущерб оценили в 981 тысяч рублей.

- Незаконные действия были согласованы с руководителем предприятия, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – На него завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Санкция по ней предусматривает до шести лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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