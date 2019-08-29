В Брянской области с начала года на железной дороге погибли три человека

СЕГОДНЯ 17:27 2019-08-29T17:27:29+03:00

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В Брянской области с начала 2019 года на железной дороге погибли три человека. Еще пять получили травмы.

На объектах железнодорожного транспорта выявили 861 человек, которые находились в состоянии опьянения. На них завели административные дела, сообщают в пресс-службе Брянского линейного отдела МВД на транспорте. Транспортные полицейские возбудили 29 уголовных дел, связанных с незаконным распространением наркотиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU