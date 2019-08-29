Брянцы смогут бесплатно проконсультироваться у ведущих онкологов страны

СЕГОДНЯ 16:12 2019-08-29T16:12:00+03:00

День открытых дверей в центре имени Блохина пройдет 21 сентября

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Брянцы смогут получить бесплатную консультацию у ведущих онкологов страны. Акция «Рак боится смелых» продлится до 15 сентября. Ее проводит столичный Научный медицинский исследовательский центр онкологии имени Николая Блохина.

Прием в клинике будут вести специалисты по опухолям головы, шеи и щитовидной железы. Чтобы попасть на консультацию, нужно заполнить анкету. Их проанализируют онкологи. В течение трех дней с пациентами свяжутся. Возможно, понадобятся дополнительные исследования.

День открытых дверей в центре Блохина пройдет 21 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU