Двое жителей Севского района стащили электропроводку из неработающего кафе

СЕГОДНЯ 14:44 2019-08-29T14:44:08+03:00

За кражу им грозит до пяти лет колонии

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42-летнего и 39-летнего жителей Севского района подозревают в краже проводки из неработающего кафе. Инцидент произошел в конце июля в Севске. Злоумышленник проник в помещение кафе, которое принадлежит 64-летнему местному жителю. Стоимость похищенного около 30 тысяч рублей.

Украденную проводку брянцы сдали в пункт приема металлолома.

- Полицейские выяснили, что 39-летний подозреваемый причастен еще к четырем кражам, которые произошли за последние два месяца, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – В доме у злоумышленника нашли два похищенных автомобиля, мотоцикл и велосипед.

Подозреваемый собирался все это продать, но не мог определиться, целиком или по запчастям.

За кражу злоумышленникам грозит до пяти лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU