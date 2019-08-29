В Брянске чемпион мира по пауэрлифтингу пойдет под суд за мошенничество
В Брянске за мошенничество будут судить чемпиона мира по пауэрлифтингу. По версии следствия, 39-летний спортсмен за шесть лет обманул 13 женщин и похитил у них больше 11 миллионов рублей.
- Злоумышленник знакомился со своими жертвами в спортивных залах, магазинах, кафе, социальных сетях, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - После чего завязывался роман. А затем под предлогом тяжелой жизненной ситуации культурист просил в долг деньги, а затем исчезал.
Как рассказывают полицейские, афера стала известна случайно летом прошлого года. Обманутые девушки с помощью соцсетей узнали, что встречались с женатым альфонсом и начали писать заявления.
ИСТОЧНИК KP.RU