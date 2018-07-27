В Брянске по подозрению в мошенничестве арестовали чемпиона мира по пауэрлифтингу

27 Июль 17:50 2018-07-28T22:17:54+03:00

Как говорят полицейские, горе-казанова обещал женщинам красивую жизнь за границей, но вместо этого бросал их с миллионными долгами. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

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Брянского спортсмена, чемпиона мира по пауэрлифтингу подозревают в крупном мошенничестве. Как говорят полицейские, горе-казанова обещал женщинам красивую жизнь за границей, но вместо этого бросал их с миллионными долгами.

Этим летом в полицию поступило около десяти заявлений от жительниц Брянщины. Все они просили привлечь к ответственности культуриста. По их словам, спортмен заставил их брать кредиты, займы, закладывать ценные вещи и украшения. И если некоторые женщины одалживали деньги по дружбе, то с другими приключилась настоящая криминально-любовная история.

В 2012 году, как рассказывают правоохранители, 32-летний стародубский культурист обосновался в Брянске. Постоянной работы у него небыло. Знакомым мужчина говорил, что зарабатывает на соревнованиях. Но на самом деле деньги он доставал другим способом.

- В одном из брянских спортклубов он знакомился с женщинами, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - После недолго общения в соцсетях дамы соглашались на свидание. Спортсмен представлялся не только спортсменом, но и успешным бизнесменом. Он красиво ухаживал: дарил цветы и игрушки, водил в кафе. И так на протяжении двух-трех месяцев. Затем возлюбленный начинал говорить о свадьбе, обещал увезти избранницу за границу.

Но дальше у спортсмена внезапно появлялись серьезные денежные проблемы. Возлюбленные охотно соглашались помочь «будущему мужу».- В одном из брянских спортклубов он знакомился с женщинами, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - После недолго общения в соцсетях дамы соглашались на свидание. Спортсмен представлялся не только спортсменом, но и успешным бизнесменом. Он красиво ухаживал: дарил цветы и игрушки, водил в кафе. И так на протяжении двух-трех месяцев. Затем возлюбленный начинал говорить о свадьбе, обещал увезти избранницу за границу.

- Подозреваемый ходил в банк вместе с подругами, каждый раз настаивая на запросе максимальной суммы кредита, - рассказывают подробности истории полицейские. - Деньги он забирал и обещал в ближайшее время вернуть.

Но финансовых проблем становилось все больше. Женщины брали новые кредиты. А когда их не давали, закладывали золотые украшения и даже квартиры.

Стоило девушкам вспомнить о долге, возлюбленный исчезал.

Афера стала известна случайно. Обманутые девушки с помощью соцсетей узнали, что встречаются с женатым альфонсом и начали писать заявления в полицию.

На известного спорстмена завели уголовное дело по статье: «Мошенничество». На днях мужчину арестовали на два месяца. Ущерб от его действий оценили в 8,9 миллиона рублей.

Задержанный свою вину отрицает. По его словам, он женщин не обманывал и денег не брал.

Полиция просит откликнуться жительниц Брянской области, которые также стали жертами спортсмена. Девушки могут обратиться в полицию по телефону 67-01-02, 67-01-03 либо лично в дежурную часть УМВД России по городу Брянску (ул. Советская, 96).

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